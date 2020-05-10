Виктор Антипин — о рождении ребёнка: добро пожаловать, сынок

Защитник СКА Виктор Антипин в «Инстаграме» опубликовал фотографию, как забирает сына из родильного отделения.
«Добро пожаловать, сынок, 29.04.20», — подписал Антипин фотографию.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктора Антипина.
Ранее сообщалось, что Антипин не договорился о новом контракте с «Металлургом». По действующему контракту Антипин получал 125 млн рублей за сезон. Договориться с двукратным обладателем Кубка Гагарина об уступках родному клубу руководству «Магнитки» не удалось.
В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". За матч проводил на льду больше 20 минут.
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