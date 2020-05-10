«Барыс» предложил Дастину Бойду новый контракт

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дастина Бойда, сообщил, что «Барыс» предложил хоккеисту новый контракт.

«От клуба было предложение, да. Бойд пока не ответил», –приводит слова Бабаева Bestnews.kz.

В минувшем сезоне 33-летний Бойд принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив 12 шайб и сделав 8 результативных передач. В плей-офф Дастин провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и один раз ассистировал партнёрам.

Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. В следующем сезоне Бойд по регламенту не будет считаться легионером, так как является гражданином Казахстана.