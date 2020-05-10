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«Барыс» предложил Дастину Бойду новый контракт

«Барыс» предложил Дастину Бойду новый контракт
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дастина Бойда, сообщил, что «Барыс» предложил хоккеисту новый контракт.

«От клуба было предложение, да. Бойд пока не ответил», –приводит слова Бабаева Bestnews.kz.

В минувшем сезоне 33-летний Бойд принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив 12 шайб и сделав 8 результативных передач. В плей-офф Дастин провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и один раз ассистировал партнёрам.

Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. В следующем сезоне Бойд по регламенту не будет считаться легионером, так как является гражданином Казахстана.

Источник: Мэттью Фрэттин близок к возвращению в «Барыс»
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