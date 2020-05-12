«Хоккей приближается. Или нет?» Сергачёв записал забавное видео с хоккейной экипировкой

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв опубликовал забавное видео. Хоккеист занимается привычными домашними делами, но «внезапно» на нём оказываются элементы хоккейной экипировки.

Посмотреть видео можно в аккаунте Михаила Сергачёва в «Инстаграме».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса приостановлен. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.