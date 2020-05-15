Николишин — о работе скаутом: информация добывается отовсюду — от учителей до дворника

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин рассказал, чем занимается во время паузы в НХЛ из-за пандемии коронавируса.
«Работы сейчас очень много. Приходится просматривать массу видео, в том числе не своего региона. У нас идет перекрестный обмен данными. И сейчас я смотрю много видео хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Видеокартинка не всегда захватывает все действия игрока. Мне, например, иногда важно посмотреть, как игрок перескакивает через бортик. Или как он ведёт себя на лавке и общается с партнёрами.
Работа скаутом занимает всё моё время. Если кто-то думает, что ты пришёл на игру, посмотрел, ушел и на этом всё закончилось, то это абсолютно не так. Помимо просмотра игр скауты общаются с тренерским штабом, окружением игроков. Информация о человеческих качествах добывается отовсюду – начиная со школьных учителей, папы, мамы и заканчивая дворником», – цитирует Николишина пресс-служба НХЛ.
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