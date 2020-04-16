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Скаут «Чикаго» Николишин: разговоры о планах Шалунова поехать в НХЛ – агентские игры

Скаут «Чикаго» Николишин: разговоры о планах Шалунова поехать в НХЛ – агентские игры
Хоккей / КХЛ 0

Скаут «Чикаго Блэкхоукс», известный тренер Андрей Николишин прокомментировал информацию, что нападающий ЦСКА Максим Шалунов может перейти в стан «ястребов».

«Мне трудно сказать, как идут у Шалунова переговоры с ЦСКА – это вам нужно спросить у Игоря Есмантовича, но как сотрудник «Блэкхоукс» я не вижу сейчас интереса клуба к Максиму. Если бы «Чикаго» реально хотел заключить на следующий сезон контракт с этим хоккеистом, то руководство об этом точно бы оповестило скаутов по России, в том числе и меня.

Но интереса нет. Поэтому, на мой взгляд, разговоры в СМИ о планах Шалунова поехать в «Чикаго» – агентские игры, чтобы суметь договориться о более выгодном для хоккеиста контракте с ЦСКА», – цитирует Николишина «Известия».

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