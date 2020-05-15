Звягин: у Загидулина очень хорошие перспективы в «Калгари»

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин оценил шансы голкипера системы «Калгари Флэймз» Артёма Загидулина заиграть в НХЛ.
«Мне кажется, Артём подходит НХЛ. Всё в его руках. Я три года проработал с ним, когда он поднимался из молодёжной команды. И заметил: он очень устойчив психологически, что важно для человека, который пробивается в НХЛ через фарм-клуб. Через Боба Хартли я знаю, что в «Калгари» довольны Загидулиным. Боб долго трудился в этой организации, по-прежнему общается с людьми оттуда. И они ему говорили, что перспективы у Артёма очень хорошие», — приводят слова Звягина «Известия».
В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата АХЛ, пропуская в среднем за встречу 3,07 шайбы и отражая 89,8% бросков. На уровне НХЛ Артёму дебютировать не удалось.
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