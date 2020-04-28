Источник: «Магнитка» будет искать иностранного голкипера, если откажется Загидулин

Магнитогорский «Металлург» сделал контрактное предложение голкиперу системы «Калгари Флэймз» Артёму Загидулину. Если российский голкипер не примет предложение уральского клуба, «Магнитка» будет искать иностранного голкипера, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата АХЛ, пропуская в среднем за встречу 3,07 шайбы и отражая 89,8% бросков. На уровне НХЛ Артёму дебютировать не удалось.
В позапрошлом сезоне Загидулин провёл 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 13 побед. Загидулин отражал 92,4% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру. В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. Уральскому клубу принадлежат права в КХЛ на игрока.
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