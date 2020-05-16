Вайсфельд: зарплаты хоккеистов можно опубликовывать, если это не противоречит закону

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд поделился мнением о необходимости раскрытия зарплат игроков КХЛ.
«Публикация размера зарплат хоккеистов? Не знаю, как это соотносится с законом Российской Федерации. Разве на это нет никакого запрета? Если это не противоречит законодательству, можно опубликовывать, ничего плохого в этом не вижу. А если противоречит, то, конечно, не стоит.
Суммарные затраты на контракты игроков можно публиковать, ничего плохого здесь нет. Тем более после ввода потолка зарплат это будет всем интересно. Я всегда выступал за открытость. С моей точки зрения, для квалифицированного, профессионального менеджера такая открытость только в плюс. Ведь, если все видят, что у тебя зарплатная ведомость не такая большая, но при этом ты обходишь ряд более богатых клубов в таблице, это является показателем твоей хорошей работы», — приводит слова Вайсфельда РИА «Новости».
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