Источник: защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов заработает 120 млн рублей за три сезона

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, пополнивший состав омского клуба по оффершиту из «Нефтехимика», заработает 120 млн рублей за три сезона, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». По 35 млн рублей российский хоккеист получит в первый и второй год контракта, а в заключительный заработает 50 млн.

В минувшем сезоне КХЛ 24-летний Шарипзянов принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности "+14". В плей-офф Дамир сыграл четыре матча и не набрал очков.

Контракт игрока с прежним клубом был рассчитан до 30 апреля 2020 года. По истечении контракта Шарипзянов получил статус ограниченно свободного агента. «Авангард» сделал Дамиру контрактное предложение, которое не было повторено нижнекамским клубом.