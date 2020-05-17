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Брызгалов: еда на чемпионатах мира – это просто помои. Такое фуфло, что есть невозможно

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брызгалов: еда на чемпионатах мира – это просто помои. Такое фуфло, что есть невозможно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением об организации мирового первенства 2009 года в Швейцарии.

«Плохая организация чемпионата мира? Действительно, еда дешёвая на всех чемпионатах мира. Это происходит каждый раз. Там такое фуфло, что есть невозможно. То, что представляется в гостиницах, это просто помои. Жрать невозможно. При любом возможном случае приходилось идти в ресторан, чтобы поесть там.

Это вообще невозможно сравнить с НХЛ. Там всё на высшем уровне. Приходишь после раскатки – там командный обед: стейки, курочка, рис, суп, брокколи, морковка и мороженое. Просто назовите, чего не хватает, там всё есть», — сказал Брызгалов в прямом эфире на «Чемпионате».

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