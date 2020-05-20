Щербина: почему люди, которые лишились работы, должны по бешеным ценам покупать маски?

Нападающий «Сарыарки» Александр Щербина поделился мнением о введении в Санкт-Петербурге обязательного масочно-перчаточного режима.

«Людей заставляют носить маски, перчатки. Сейчас даже в Петербурге, где ограничения были не такими жёсткими, ввели обязательный масочно-перчаточный режим. Но если многие люди сидят дома на самоизоляции, остаются без зарплат — раздавайте маски бесплатно. Почему люди, которые, например, лишились работы и не имеют подушки безопасности, ещё должны покупать по бешеным ценам маски?

Я вчера зашёл в магазин, висит маска — «Made in Китай», одноразовая, 350 рублей. Ну вот как обычный человек может позволить её себе, зачем ему тратить на это деньги, которых и так у него на данный момент впритык? Меня эта вся ситуация, если честно, немного напрягает. Плюс непонятно, что будет в спорте, когда откроют границы. Ситуация не из простых. Не знаю даже, как её комментировать», — цитирует Щербину пресс-служба ВХЛ.