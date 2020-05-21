Поражение от Финляндии в полуфинале домашнего ЧМ и ещё два матча сборной России 21 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 21 мая.



2016 год. Финляндия — Россия — 3:1 (полуфинал)

Звёздная сборная России на домашнем чемпионате мира не смогла пройти в финал, проиграв в полуфинале команде Финляндии.



2017 год. Россия — Финляндия — 5:3 (матч за третье место)

Сборная России едва не упустила бронзовые медали турнира, позволив финнам отыграть три шайбы.



2019 год. Швеция — Россия — 4:7 (7-й тур группового этапа)

Россияне красиво завершили групповой этап, забив семь голов грозным шведам.