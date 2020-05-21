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Поражение от Финляндии в полуфинале домашнего ЧМ и ещё два матча сборной России 21 мая

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Поражение от Финляндии в полуфинале домашнего ЧМ и ещё два матча сборной России 21 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 21 мая.

2016 год. Финляндия — Россия — 3:1 (полуфинал)

ЧМ-2016. 1/2 финала
21 мая 2016, суббота. 16:15 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 1
Россия
0:1 Широков (Телегин, Марченко) – 02:52' (5x5)   1:1 Ахо (Гранлунд, Линделль) – 25:34' (5x4)   2:1 Йокинен (Лайне) – 35:50' (5x5)   3:1 Ахо (Коскиранта, Койву) – 38:15' (5x4)

Звёздная сборная России на домашнем чемпионате мира не смогла пройти в финал, проиграв в полуфинале команде Финляндии.

2017 год. Россия — Финляндия — 5:3 (матч за третье место)

ЧМ-2017. За 3-е место
21 мая 2017, воскресенье. 17:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 3
Финляндия
1:0 Гусев (Антипин, Ничушкин) – 06:58' (5x5)   2:0 Ткачёв (Ничушкин, Зуб) – 21:48' (4x5)   3:0 Гусев (Панарин, Дадонов) – 27:01' (5x4)   4:0 Киселевич (Наместников, Ничушкин) – 28:16' (5x5)   4:1 Рантанен (Фильппула) – 39:33' (5x5)   4:2 Лехтонен (Ахо) – 41:16' (5x5)   4:3 Савинайнен (Рантанен, Ахо) – 45:29' (5x4)   5:3 Кучеров (Гусев, Белов) – 48:03' (5x5)

Сборная России едва не упустила бронзовые медали турнира, позволив финнам отыграть три шайбы.

2019 год. Швеция — Россия — 4:7 (7-й тур группового этапа)

ЧМ-2019. Группа B
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швеция
Окончен
4 : 7
Россия
1:0 Ландеског (Петтерссон, Петтерссон) – 07:32' (5x5)   1:1 Анисимов (Гусев, Кучеров) – 20:57' (5x5)   1:2 Дадонов (Сергачёв, Кузнецов) – 24:10' (5x5)   1:3 Овечкин (Малкин, Хафизуллин) – 28:52' (5x5)   1:4 Капризов – 34:39' (5x5)   1:5 Григоренко – 37:17' (5x5)   1:6 Малкин (Задоров, Дадонов) – 37:47' (5x5)   2:6 Нюландер (Веннберг) – 52:02' (5x5)   2:7 Орлов (Барабанов, Телегин) – 52:57' (5x5)   3:7 Экман-Ларссон (Петтерссон) – 56:22' (5x5)   4:7 Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер) – 58:49' (5x4)

Россияне красиво завершили групповой этап, забив семь голов грозным шведам.

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