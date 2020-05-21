Возовик: существовала договорённость с «Ладой», что в случае интереса мне дадут шанс в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Возовик прокомментировал переход в систему бело-голубых.

«Два сезона в «Ладе» вместили столько событий в моей жизни, как будто в Тольятти я отыграл как минимум десяток лет. Огромное спасибо руководству клуба, благодаря работе которого были созданы все условия, чтобы расти и развиваться как хоккеист. Спасибо всем тренерам, которые работали со мной всё это время и помогли вырасти в профессиональном и игровом плане. И, конечно же, особая благодарность болельщикам, которые поддерживали всё это время, гнали вперёд к победам, ждали после матчей, чтобы приободрить.

При подписании контракта с тольяттинским клубом ставил себе цель пробиться в КХЛ, поэтому существовала договорённость, что в случае интереса со стороны клубов Континентальной лиги мне дадут шанс попробовать себя на более высоком уровне. К этому стремится любой спортсмен. Переход в «Динамо» — именно такой шанс для меня!» — цитирует Возовика пресс-служба «Лады».