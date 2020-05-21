СКА закупил средства индивидуальной защиты для детской больницы в Петербурге

СКА выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детской городской больницы № 5 им. Н.Н. Филатова, сообщает пресс-служба «армейцев». Клуб помог приобрести средства индивидуальной защиты для врачей и необходимую технику (компьютеры, планшеты, рации для общения между зонами).

«Благодаря невероятной работе врачей и ограничительным мерам мы смогли справиться с первой волной распространения коронавирусной инфекции. Хочется верить в то, что в скором времени вирус отступит, но нужно продолжать бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Врачи продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусом, и им по-прежнему нужна помощь. Покупка необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты поспособствует улучшению условий работы врачей в такой непростой для них период», — сказал заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.