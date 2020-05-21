СКА закупил средства индивидуальной защиты для детской больницы в Петербурге

СКА выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детской городской больницы № 5 им. Н.Н. Филатова, сообщает пресс-служба «армейцев». Клуб помог приобрести средства индивидуальной защиты для врачей и необходимую технику (компьютеры, планшеты, рации для общения между зонами).
«Благодаря невероятной работе врачей и ограничительным мерам мы смогли справиться с первой волной распространения коронавирусной инфекции. Хочется верить в то, что в скором времени вирус отступит, но нужно продолжать бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Врачи продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусом, и им по-прежнему нужна помощь. Покупка необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты поспособствует улучшению условий работы врачей в такой непростой для них период», — сказал заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.
- 21 мая 2020
-
18:37
-
18:12
-
17:58
-
17:42
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:10
-
15:47
-
15:30
-
15:11
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
14:00
-
13:35
-
13:28
-
13:01
-
12:53
-
12:21
-
12:11
-
11:43
-
11:37
-
11:15
-
10:58
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
09:01
-
07:00
-
02:15
-
00:40
-
00:25