Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Владислав Третьяк и Роман Ротенберг пожертвовали защитные костюмы московской больнице

Владислав Третьяк и Роман Ротенберг пожертвовали защитные костюмы московской больнице
Хоккей / КХЛ 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава штаба сборных команд России Роман Ротенберг приняли участие в акции, направленной на помощь врачам, которые работают с людьми, заражёнными коронавирусом.

Как сообщает «Интерфакс», Третьяк и Ротенберг пожертвовали московской больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова крупную партию защитных костюмов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 150 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 580 тыс. человек.

Братья Ротенберги перечислили 50 млн рублей больнице имени Боткина
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020