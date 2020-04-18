Владислав Третьяк и Роман Ротенберг пожертвовали защитные костюмы московской больнице
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава штаба сборных команд России Роман Ротенберг приняли участие в акции, направленной на помощь врачам, которые работают с людьми, заражёнными коронавирусом.
Как сообщает «Интерфакс», Третьяк и Ротенберг пожертвовали московской больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова крупную партию защитных костюмов.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 150 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 580 тыс. человек.
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