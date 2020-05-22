У защитника «Нефтехимика» Волгина родился сын
Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» в «Инстаграме» сообщила, что в семье защитника команды Алексея Волгина случилось прибавление.
«Сегодня на одного будущего хоккеиста «Нефтехимика» стало больше! В семье Алексея и Юлии Волгиных родился сын Ярослав (рост 54 см, вес 3300 грамм, хват пока не известен). Желаем малышу и маме крепкого здоровья, а отцу начинать готовить целую тройку нападения. Ярослав – третий сын у Волгиных», – говорится в сообщении клуба.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» «Нефтехимика».
Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.
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