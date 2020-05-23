Берглунд: ожидал, что хоккей в КХЛ будет на высоком уровне, так и получилось

Новичок челябинского «Трактора» Якоб Берглунд поделился впечатлениями от дебютного сезона в Континентальной хоккейной лиге.
Сезон-2019/2020 стал для форварда дебютным в КХЛ. Его первым клубом было рижское «Динамо», вторым — «Нефтехимик». Берглунд перебрался в Нижнекамск в ходе регулярного чемпионата.
«Ожидал, что хоккей в КХЛ будет на высоком уровне, так и получилось. Из всех лиг, где играл, здесь хоккей на самом высоком уровне. В каждой команде много хороших игроков. Чем удивлён больше всего? В лигах, где играл раньше, было 2–3 команды внизу таблицы, которые проигрывали всем, но в КХЛ нет таких команд. Если ты не готов, то не выиграешь, и не так важно, с какой из команд матч.
Сезон получился интересным. Начало в Риге получилось странным, мне пришлось уйти после 8 матчей. Повезло, что перешёл в «Нефтехимик». Много играл. Всей командой боролись весь сезон, и это было непросто. Боролись за место в плей-офф с «Трактором» в том числе. Начинали внизу таблицы и в итоге вышли в плей-офф. Было здорово, я многому научился. Думаю, сезон удался.
Иногда возникают сложности из-за того, что не говорю на русском, а остальные ребята свободно общаются. Но хоккейный язык универсален. Не нужно в совершенстве знать русского языка, чтобы понимать, что тебе говорит тренер. На льду понимаешь, что что-то делаешь неверно или, наоборот, правильно, по его реакции. За пределами арены уже другой мир. Конечно, иногда бывают сложности с заказом еды в ресторанах, но с остальным всё хорошо. Этот год – отличный опыт и причина, почему я возвращаюсь играть в Россию. Мне нравится», — приводит слова Берглунда пресс-служба клуба.
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