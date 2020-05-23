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Берглунд: не вижу причин, которые помешали бы «Трактору» высоко подняться

Берглунд: не вижу причин, которые помешали бы «Трактору» высоко подняться
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Якоб Берглунд поделился впечатлениями от перехода в челябинский клуб.

«Большие ожидания и от себя, и от команды. С «Трактором» было сложно играть, несмотря на то что сезон у команды получился непростым. В команде остались хорошие игроки. Например, легионеры очень хорошо себя проявили. Думаю, у нас должны быть большие ожидания от команды. На бумаге у нас хороший состав, не вижу причин, которые помешали бы нам высоко подняться в турнирной таблице. К тому же слышал много хорошего о новом главном тренере. С нетерпением жду начала.

Как принял решение о подписании контракта? Мы много обсуждали это с агентом, он хорошо отзывался о клубе, тренере, команде. Должно быть, это хорошее место. Говорил и с Йонасом Энлундом, он играл за «Трактор» в позапрошлом сезоне, и он тоже хорошо отзывался о клубе, так что решение далось легко», — приводит слова Берглунда пресс-служба клуба.

Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор»
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