NHL Россия: Бобровский и Панарин – наши фавориты на звание лучших дружбанов

Официальный российский аккаунт НХЛ в «Твиттере» опубликовал ролик в поддержку Артемия Панарина и Сергея Бобровского.



«Если спросите нас, то эти ребята — наши фавориты. Сергей Бобровский и Артемий Панарин претендуют на звание лучших дружбанов в премии #NHLFanChoice!», — сказано в сообщении.



В число номинантов вошёл и российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вместе с одноклубником Дуги Хэмилтоном.

Посмотреть видео можно в аккаунте «NHL Россия» в «Твиттере».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.