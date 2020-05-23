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NHL Россия: Бобровский и Панарин – наши фавориты на звание лучших дружбанов

NHL Россия: Бобровский и Панарин – наши фавориты на звание лучших дружбанов
Хоккей / НХЛ 0

Официальный российский аккаунт НХЛ в «Твиттере» опубликовал ролик в поддержку Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«Если спросите нас, то эти ребята — наши фавориты. Сергей Бобровский и Артемий Панарин претендуют на звание лучших дружбанов в премии #NHLFanChoice!», — сказано в сообщении.

В число номинантов вошёл и российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вместе с одноклубником Дуги Хэмилтоном.

Посмотреть видео можно в аккаунте «NHL Россия» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Алиса Знарок: Панарин и Бобровский созданы друг для друга
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