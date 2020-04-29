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Алиса Знарок: Панарин и Бобровский созданы друг для друга

Алиса Знарок: Панарин и Бобровский созданы друг для друга
Хоккей / НХЛ 0

Алиса Знарок поделилась мнением о дружбе нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Ранее оба российских хоккеиста вместе выступали за «Коламбус Блю Джекетс».

«У ребят своя какая-то связь, они созданы друг для друга. Сейчас на улице и общаются уже который час. Нас даже не зовут, как будто бы забыли о нашем существовании», — рассказала Алиса Знарок на своём канале в YouTube.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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