«Шикарная». Поклонники высоко оценили фото беременной жены Овечкина

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила новое фото в «Инстаграме». Напомним, совсем скоро жена должна родить второго сына.
В комментариях поклонники пары высоко оценили внешность Шубской: «Не оторвать глаз»; «Самая красивая женщина — беременная»; «Обалденная! Роскошная!»; «Шикарная»; «Самая красивая»; «Беременность вам идёт!»; «Идеальные формы»; «Огонь!».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
- 25 мая 2020
-
12:59
-
12:36
-
12:26
-
12:19
-
11:56
-
11:43
-
11:26
-
10:58
-
10:38
-
10:14
-
09:50
-
09:34
-
09:08
-
06:45
-
00:58
-
00:52
-
00:39
-
00:16
- 24 мая 2020
-
22:58
-
21:56
-
21:37
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
20:00
-
19:34
-
19:11
-
18:33
-
17:30
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50