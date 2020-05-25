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«Шикарная». Поклонники высоко оценили фото беременной жены Овечкина

«Шикарная». Поклонники высоко оценили фото беремен
«Шикарная». Поклонники высоко оценили фото беременной жены Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила новое фото в «Инстаграме». Напомним, совсем скоро жена должна родить второго сына.

В комментариях поклонники пары высоко оценили внешность Шубской: «Не оторвать глаз»; «Самая красивая женщина — беременная»; «Обалденная! Роскошная!»; «Шикарная»; «Самая красивая»; «Беременность вам идёт!»; «Идеальные формы»; «Огонь!».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.

Игровой свитер Овечкина, в котором хоккеист забил знаменитый гол лёжа, продан за $ 66 тыс.
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