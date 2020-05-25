Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» подписал контракт с 17-летним защитником Фигуриным

«Авангард» подписал контракт с 17-летним защитником Фигуриным
Хоккей / КХЛ 0

17-летний защитник Александр Фигурин принял квалификационное предложение «Авангарда» и заключил с клубом двусторонний контракт на три года, информирует официальный сайт «ястребов».

В прошедшем сезоне Фигурин выступал за «Авангард»-2003 в Первенстве России и «Ястребов» в ЮХЛ. В составе «Омских Ястребов» принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата и дважды сыграл в плей-офф. В составе юниорской сборной России U17 в феврале участвовал в Турнире пяти наций.

Напомним, в прошедшем сезоне регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занял третью строчку в Восточной конференции, заработав 83 очка в 62 матчах. В первом раунде плей-офф команда Боба Хартли проиграла «Салавату Юлаеву» (2-4).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020