«Авангард» подписал контракт с 17-летним защитником Фигуриным
17-летний защитник Александр Фигурин принял квалификационное предложение «Авангарда» и заключил с клубом двусторонний контракт на три года, информирует официальный сайт «ястребов».
В прошедшем сезоне Фигурин выступал за «Авангард»-2003 в Первенстве России и «Ястребов» в ЮХЛ. В составе «Омских Ястребов» принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата и дважды сыграл в плей-офф. В составе юниорской сборной России U17 в феврале участвовал в Турнире пяти наций.
Напомним, в прошедшем сезоне регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занял третью строчку в Восточной конференции, заработав 83 очка в 62 матчах. В первом раунде плей-офф команда Боба Хартли проиграла «Салавату Юлаеву» (2-4).
- 25 мая 2020
-
13:12
-
12:59
-
12:36
-
12:26
-
12:19
-
11:56
-
11:43
-
11:26
-
10:58
-
10:38
-
10:14
-
09:50
-
09:34
-
09:08
-
06:45
-
00:58
-
00:52
-
00:39
-
00:16
- 24 мая 2020
-
22:58
-
21:56
-
21:37
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
20:00
-
19:34
-
19:11
-
18:33
-
17:30
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:37
-
15:15
Партнерский контент