Экс-капитан «Сибири» Александр Логинов стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Александром Логиновым, сообщается в официальном «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 33-летний защитник выступал за «Сибирь» и был капитаном новосибирской команды. В 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ Александр забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-5". В пяти матчах плей-офф российский защитник отметился одной голевой передачей.

Александр пополнил состав «Сибири» летом 2018 года. За карьеру в КХЛ Логинов также защищал цвета «Торпедо», «Автомобилиста», «Амура» и «Салавата Юлаева». В общей сложности Логинов провёл 512 матчей, забросив 49 шайб и сделав 100 результативных передач.