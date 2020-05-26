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Лисов и Берестенников подписали новые контракты с «Торпедо»

Лисов и Берестенников подписали новые контракты с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Никита Лисов и нападающий Илья Берестенников подписали новые контракты с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт коллектива из Нижнего Новгорода. Игроки продлили свои двусторонние контракты и смогут играть как в КХЛ, так и в ВХЛ.

Хоккеисты с опытом игры в КХЛ перешли в систему нижегородского клуба перед стартом прошлого сезона и стали лидером клуба «Торпедо-Горький» в Высшей хоккейной лиге. 26-летний Лисов стал капитаном команды и самым результативным защитником (2+11), 24-летний Илья Берестенников стал лучшим бомбардиром и снайпером (16+7) «горьковчан» при показателе полезности "-10" и 49 минутах штрафного времени.

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