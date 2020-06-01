Защитник Крис Уайдман, отыгравший 181 матч в НХЛ, перешёл в «Торпедо»

Защитник Крис Уайдман подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.



«Защитник Крис Уайдман подписал контракт с „Торпедо“. Соглашение рассчитано на один сезон», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



Прошедший сезон 30-летний Уайдман провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Сан-Диего». В 53 матчах американский защитник записал на свой счёт 31 (9+22) балл при показателе полезности "+1" и 73 минутах штрафного времени.



В Нациоанльной хоккейной лиге Уайдман провёл 181 матч, заработав 45 (16+29) баллов при показателе полезности "+4" и 104 минутах штрафа. Защитник выступал за «Оттаву Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз».

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