Защитник Крис Уайдман, отыгравший 181 матч в НХЛ, перешёл в «Торпедо»
Защитник Крис Уайдман подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.
«Защитник Крис Уайдман подписал контракт с „Торпедо“. Соглашение рассчитано на один сезон», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Прошедший сезон 30-летний Уайдман провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Сан-Диего». В 53 матчах американский защитник записал на свой счёт 31 (9+22) балл при показателе полезности "+1" и 73 минутах штрафного времени.
В Нациоанльной хоккейной лиге Уайдман провёл 181 матч, заработав 45 (16+29) баллов при показателе полезности "+4" и 104 минутах штрафа. Защитник выступал за «Оттаву Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз».
Лучший защитник чешской Экстралиги подписал контракт с «Торпедо»
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