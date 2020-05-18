Лучший защитник чешской Экстралиги подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Брэди Остин подписал контракт с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт команды из Нижнего Новгорода. 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Брэди провёл три сезона в системе «Баффало Сэйбрз», получил опыт игры в Национальной хоккейной лиге, после чего выступал за команды системы «Коламбус Блю Джекетс» и «Калгари Флэймз» в АХЛ.



В 2019 году защитник решил попробовать свои силы в Европе. Прошедший сезон стал наиболее удачным для Остина с точки зрения результативности — он набрал 43 (18+25) очка в 52 матчах чешской Экстралиги, войдя в топ-10 лучших бомбардиров всей лиги, а также став самым результативным защитником Экстралиги. По итогам чемпионата получил приз лучшему защитнику сезона.