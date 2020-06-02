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Тренер «Питтсбурга» Рекки: матчи с «Монреалем» – это как заноза в заднице

Тренер «Питтсбурга» Рекки: матчи с «Монреалем» – это как заноза в заднице
Хоккей / НХЛ 0

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Марк Рекки поделился мнением о предстоящей серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс».

«Матчи с ними – это как заноза в заднице. Команда отлично и быстро катается, играет дисциплинированно, у них хороший тренер. Эти качества превратят любую команду в сложного соперника.

У них есть Кэри Прайс, который уже давно является одним из лучших вратарей мира, и опытные ребята, играющие ключевую роль. Ши Уэбер – потрясающий защитник и замечательный лидер. Его лидерские качества очевидны, и команда приняла это как факт.

Играть с ними очень тяжело. Наши игроки это знают и должны психологически подготовиться к борьбе. Нам надо действовать умно и организованно», – цитирует Рекки пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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