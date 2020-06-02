Росен — о жизни в России: даже простой поход в магазин становился вызовом
Бывший нападающий «Сочи» Роберт Росен, который вернулся в Швецию и подписал контракт с «Векше», рассказав, как проходила его адаптация в России.
«Приятно вернуться в Швецию, где всё проще и привычнее. В «Сочи» мне нравилось, я не жалею, что перешёл в этот клуб. Узнал о новой культуре. Но возникало слишком много проблем бытового характера, языковой барьер. Не так много людей говорят по-английски. Даже простой поход в магазин уже становился вызовом. Однако я не сожалею о полученном опыте», — цитирует Росена Hockey Sverige.
Последние два сезона 32-летний Росен выступал за «Сочи» в КХЛ, куда перешёл именно из «Векше». В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 24 (10+14) очка в 57 встречах. В плей-офф «Сочи» не пробился.
Росен: клубы КХЛ звали и раньше, но друг не советовал туда ехать
- 2 июня 2020
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