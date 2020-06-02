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Рекки: с травмами сталкиваются все, но «Питтсбург» был в необычной ситуации

Рекки: с травмами сталкиваются все, но «Питтсбург» был в необычной ситуации
Хоккей / НХЛ 0

Член тренерского штаба «Питтсбург Пингвинз» Марк Рекки поделился мнением об успешной игре команды в регулярном чемпионате, несмотря на травмы Сидни Кросби, Евгения Малкина и Патрика Хёрнквиста.

«Кросби, Малкин и Хёрнквист играли в команде, которая завоевала Кубок в 2016 и 2017 годах. С травмами сталкивается любая команда, но мы оказались в необычной ситуации. У нас на длительные периоды выбывали лидеры. Однако мы справились. Ребята поняли, чего от них хотят, согласились с предложенной концепцией игры, действовали правильно, на скорости. Так и надо было играть. Шанс на победу будет у команды, которая сумеет настроиться, соберётся и проявит свои лучшие качества», — приводит слова Рекки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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