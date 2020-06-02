Панин показал, как смело сидит на головокружительной высоте
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал видео, снятое на головокружительной высоте.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний хоккеист принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности «+17» и 121 минуте штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 16 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «+3».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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