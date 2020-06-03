Уайдман — о переходе в «Торпедо»: мой игровой стиль идеально подходит к системе тренера

Защитник «Торпедо» Крис Уайдман прокомментировал переход в клуб Континентальной хоккейной лиги.

«Я тот игрок, который будет поддерживать атаки своей команды, начинать их из зоны защиты, поддерживать нападающих в зоне атаки. Я в курсе, что команда играет в очень атакующий хоккей, и думаю, что мой игровой стиль идеально подходит к системе тренера.

Мы все хотим посмотреть новую страну, город, команду. Я много разговаривал с Энди Миле, который играл в «Торпедо», он сказал много хороших слов. Я погуглил информацию про Нижний Новгород, также много чего рассказывал Миле. Поэтому хочу уже скорее прогуляться и посмотреть все достопримечательности.

Я с нетерпением жду возможности встречи с болельщиками и пообщаться вживую. Я жду невероятного сезона, мы должны выйти в плей-офф и пошуметь там!» — цитирует Уайдмана пресс-служба «Торпедо».