«Оттава» обменяла в «Эдмонтон» Уайдмана, он один из участников скандала в такси

«Оттава Сенаторз» обменяла защитника Криса Уайдмана в «Эдмонтон Ойлерз», получив взамен условный выбор в шестом раунде драфта 2020 года, информирует официальный сайт «Оттавы»

В этом сезоне на счету 28-летнего защитника 5 (2+3) очков в 19 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «-9» и среднем игровом времени 13:22. Его зарплата составляет $ 1 млн, срок контракта истекает летом 2019 года.



Уайдман был одним из активных участников недавно выложенного в сеть разговора игроков «Сенаторз» в такси Uber, в котором они критиковали тренерский штаб клуба. Видео было снято в Фениксе 29 или 30 октября. Предположительно ролик записал водитель такси, который перевозил семерых игроков команды. Никто из них не знал, что разговор записывается. В такси в этот момент находились лидеры «сенаторов» Уайдман, Мэтт Дюшейн, Тома Шабо, Крис Тирни, Дилан Демело, Колин Уайт и Алекс Форментон.