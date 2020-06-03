«Малкин, Овечкин, Ковальчук — я иду за вами». Дзюба показал владение хоккейной клюшкой

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба показал свою хоккейную тренировку. Футболист поработал над броском по воротам.



«Саша Овечкин, Женя Малкин, Илья Ковальчук, Саша Радулов — я иду за вами. Но если серьёзно, скорее бы НХЛ вернулась уже. Удачи всем», — сказал Дзюба.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги остановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон будет доигран и начнётся сразу с этапа плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, имеющие наибольший процент побед в регулярном чемпионате. Точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Тренировочные лагеря должны открыться в июле.



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