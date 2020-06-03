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«Малкин, Овечкин, Ковальчук — я иду за вами». Дзюба показал владение хоккейной клюшкой

«Малкин, Овечкин, Ковальчук — я иду за вами». Дзюба показал владение хоккейной клюшкой
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба показал свою хоккейную тренировку. Футболист поработал над броском по воротам.

«Саша Овечкин, Женя Малкин, Илья Ковальчук, Саша Радулов — я иду за вами. Но если серьёзно, скорее бы НХЛ вернулась уже. Удачи всем», — сказал Дзюба.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги остановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон будет доигран и начнётся сразу с этапа плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, имеющие наибольший процент побед в регулярном чемпионате. Точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Тренировочные лагеря должны открыться в июле.

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