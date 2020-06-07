Ишматов: в СССР был лучший хоккей в мире

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился мнением о проблеме доверия к молодым игрокам, отметив, что правильный подход в работе с подрастающим поколением, позволил выстроить сильнейшую хоккейную школу во времена Советского союза.
«Важно сделать так, чтобы все молодые хоккеисты сразу не уезжали в США и Канаду. Нужно договариваться, чтобы игроки вносили свой вклад в развитие хоккея, приносили России значимые победы и потом только уезжали. Воплотить это в жизнь, узаконить – самая главная цель ФХР.
В Советском союзе был лучший хоккей в мире. Там постоянно фильтровался поток молодых игроков. Молодёжи всегда давали возможность играть в Высшей лиге. Это позволило нам создать запас прочности, запас талантов», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».
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