Коваленко: журналист сказал, вот есть Русская Ракета, давайте теперь будет Русский Танк

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал о прозвище, полученном во время выступлений в «Квебек Нордикс».

«В Америке говорят, что когда игрокам дают никнейм, то не спрашивают разрешения. Когда я играл в «Квебеке», один корреспондент назвал меня «Русский танк», говорил, вот он прёт на ворота, как танк. Второй подхватил и сказал, что вот у нас есть Русская Ракета (Павел Буре. — Прим. «Чемпионата»), давайте будет теперь Русский Танк. Потом ребята мне подарили форму, где спереди написано «Русский танк», так я с ним и катался, потом и в «Эдмонтоне», — приводит слова Коваленко ТАСС.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.