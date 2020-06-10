«Вашингтон» приступит к тренировкам 11 июня

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» приступит к тренировкам 11 июля, информирует официальный сайт «столичных». Напомним, руководство лиги разрешило тренировки небольшими группами. Руководство «Вашингтона» сообщило, что тренировки будут проходить на добровольной основе.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



Напомним, «Вашингтон» определит свою позицию в первом раунде плей-офф, сыграв в группе с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз».



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