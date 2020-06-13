Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА

Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.

«Пока идут переговоры, договорённостей нет. Есть вопросы, которые надо обсудить и закрыть, чтобы подписать контракт, он должен быть на два года. Были ещё несколько вариантов с клубами КХЛ, но предпочтение было отдано ЦСКА. Он попросил проработать вопрос по подписанию контракта именно с этим клубом», — приводит слова Исакова ТАСС.

Напомним, 8 мая Лайпсик был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов. Ранее в Интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого, Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками».

Ранее экс-одноклубник Лайпсика по «Вашингтону» Александр Овечкин показал, как учит плавать сына.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020