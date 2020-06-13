Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА

Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.
«Пока идут переговоры, договорённостей нет. Есть вопросы, которые надо обсудить и закрыть, чтобы подписать контракт, он должен быть на два года. Были ещё несколько вариантов с клубами КХЛ, но предпочтение было отдано ЦСКА. Он попросил проработать вопрос по подписанию контракта именно с этим клубом», — приводит слова Исакова ТАСС.
Напомним, 8 мая Лайпсик был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов. Ранее в Интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого, Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками».
Ранее экс-одноклубник Лайпсика по «Вашингтону» Александр Овечкин показал, как учит плавать сына.
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