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Кейн: никакой «звёздочки» у чемпиона не будет, времена сейчас беспрецедентные

Кейн: никакой «звёздочки» у чемпиона не будет, времена сейчас беспрецедентные
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился ожиданиями от возобновления сезона НХЛ.

«Судя по всему, руководители идут впереди планеты всей и принимают все меры предосторожности, чтобы мы были в безопасности, а нашему здоровью ничто не угрожало. Очень здорово иметь возможность просто находиться на арене. Лига определенно делает всё, что может, принимает все меры предосторожности. Даже если несколько раз в неделю приходится сдавать анализы на коронавирус.

Не думаю, что кто-то будет реально волноваться из-за того, как будет выглядеть завоевание такого чемпионства, никакой „звёздочки“ не будет, потому что времена сейчас беспрецедентные. Когда у хоккеиста есть шанс побороться за Кубок Стэнли, ты всегда сделаешь всё ради его завоевания», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ со ссылкой на эфир программы «The Return of Sports» на ESPN.

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