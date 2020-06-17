«Готов к плей-офф». Клим Костин отрабатывает хоккейные драки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Клим Костин провёл боксёрскую тренировку, о чём сообщил в своём аккаунте в «Инстаграме».



«Готов к плей-офф», — написал Костин.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



20-летний форвард дебютировал в НХЛ в нынешнем чемпионате, а всего в лиге в этом сезоне он провёл четыре игры. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Российский нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/2019 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах.



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