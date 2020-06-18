Никита Филатов завершил карьеру и стал помощником агента Сергея Исакова

Известный хоккейный агент Сергей Исаков сообщил, что форвард Никита Филатов завершил карьеру. Теперь Филатов будет работать вместе с Исаковым в агентском бизнесе.

«Нападающий Никита Филатов завершил профессиональную карьеру. Сейчас он работает моим помощником в агентском бизнесе. Мы своих не бросаем», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Последним клубом Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/2019 нападающий в 22 матчах набрал 8 (3+5) очков.

В общей сложности в КХЛ он провёл 338 матчей и набрал 163 (73+90) очка. За это время он поиграл за ЦСКА, «Салават», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», московское «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак».

Некоторое время нападающий провёл и в НХЛ. Там он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттаву Сенаторз». В НХЛ в его активе значатся 53 матча, в которых он набрал 14 (6+8) очков.