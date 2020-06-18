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Защитник «Флориды» Юсе подписал контракт со «Спартаком»

Защитник «Флориды» Юсе подписал контракт со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Шведский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Эмиль Юсе стал игроком московского «Спартака». Как сообщает официальный сайт столичной команды, контракт с 26-летним игроком рассчитан на один сезон.

Большую часть карьеры Юсе выступал на родине и только в прошлом сезоне решил попробовать свои силы за океаном. Эмиль Юсе, имея контракт с «Флоридой», выступал в АХЛ за клубы «Техас Старз» и «Спрингфилд». В общей сложности провёл 53 игры, в которых набрал 32 (5+27) очка при показателе полезности «-4».

«Спартак» в КХЛ сезона-2019/2020 занял пятое место в регулярном чемпионате Западной конференции. В первом же раунде Кубка Гагарина команда уступила московскому «Динамо» со счётом 2:4.

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