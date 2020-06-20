«Бостон» показал, как команда готовится к возобновлению сезона НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» показал, как хоккеисты проводят очередную тренировку после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Бостона» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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