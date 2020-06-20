В НХЛ выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом среди игроков

В «Твиттере» Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.
«Поскольку клубам НХЛ было разрешено открыть свои тренировочные базы 8 июня, все игроки, посещающие эти тренировочные залы, прошли обязательное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день более 200 игроков прошли многократное тестирование. В общей сложности 11 из этих игроков показали положительный результат на наличие вируса. Все игроки с положительным результатом тестирования были самоизолированы и следуют разработанным протоколам.
НХЛ будет еженедельно предоставлять обновлённую информацию о количестве тестов, проведённых для игроков, и о результатах этих тестов. Лига не будет предоставлять информацию о личности игроков или их клубов», — сообщается в заявлении.
Ранее стало известно, что в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» было выявлено 6 случаев заболевания в результате заражения коронавирусом, включая игроков и персонал, а также COVID-19 был обнаружен у капитана «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
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