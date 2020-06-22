«Нэшвилл» показал, как домашняя арена команды готовится к открытию тренировочного лагеря

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» показал, как домашняя площадка команды обретала свой привычный вид после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Нэшвилла» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.