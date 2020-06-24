Орлович-Грудков: отношение Дацюка и Ковальчука к хоккею вызывает огромное уважение
Нападающий нижегородского «Торпедо» Денис Орлович-Грудков поделился воспоминаниями об игре с Ильёй Ковальчуком и Павлом Дацюком.
«Кого считаю самым мастеровитым своим партнёром? На данный момент это Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Они профессионалы своего дела. Видел, как они работают в раздевалке, зале. Их отношение к хоккею вызывает огромное уважение.
Я влюбился в хоккей с первого взгляда? На самом деле не совсем с первого. Какое-то время мы присматривались друг к другу. В пять лет отец спросил, хочу ли я заниматься хоккеем. И я тогда ответил «нет». Потом он привёл меня на площадку. В шесть лет я начал заниматься, втянулся, понравилось. И с тех пор хоккей стал делом всей моей жизни», — цитирует игрока официальный сайт «Торпедо».
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