«Барыс» не ведёт переговоры о возвращении Доуса
«Барыс» выступил с заявлением по поводу информации о возможном возвращении в клуб форварда Найджела Доуса.
«Переговоров о переходе Найджела Доуса «Барыс» не ведёт», – говорится в заявлении клуба, опубликованном на портале Vesti.kz.
35-летний игрок выступал за казахстанский клуб КХЛ с 2011 по 2018 год. Также играл за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».
Агент Доуса — о переговорах с «Барысом»: этот союз вполне возможен
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