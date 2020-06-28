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Эпидемиолог дал рекомендации НХЛ по рестарту сезона в условиях пандемии коронавируса

Эпидемиолог дал рекомендации НХЛ по рестарту сезона в условиях пандемии коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Эпидемиолог Захари Бинни дал НХЛ рекомендации в связи с предстоящим возобновлением сезона в условиях продолжения пандемии коронавируса.

«Если суммировать самые важные моменты, есть четыре главных элемента, на которых необходимо сосредоточиться.

Во-первых, нужно ограничить контакты между людьми как внутри лиги, так и за её пределами. Во-вторых, частое тестирование, чтобы избежать серьёзных вспышек при обнаружении новых случаев заражения. В идеале это должно быть ежедневное тестирование. В-третьих, ношение масок в любое время, когда вы находитесь с кем-то рядом вне льда. В-четвёртых, нужно максимально ограничить время пребывания в закрытых помещениях, где находится много людей. Речь о раздевалках, душевых и так далее.

Кроме того, перед прибытием в принимающий город всех нужно проверить, желательно не один раз. Нельзя допустить, чтобы туда приехал кто-то с вирусом, потому что это погубит все дело. Стоит подумать и о недельном карантине для игроков и их семей, прибывающих и уезжающих из принимающего города», – цитирует Бинни Sportsnet.

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