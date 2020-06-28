Кевин Уикс: Василевский должен быть номинирован на «Везину» в третий раз подряд

Бывший вратарь клубов НХЛ, эксперт официального сайта НХЛ Кевин Уикс поделился мнением о шансах голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ – «Везина Трофи».
«Василевский, который выиграл «Везину» в прошлом сезоне, должен быть номинирован в третий раз подряд. В этом сезоне у него вновь были отличные показатели. Он стал лидером НХЛ по победам, а с декабря по февраль набирал очки в 21 матче подряд. Да, «Тампа» не была столь же доминирующей командой, как в сезоне-2018/2019. Но, когда дела у «молний» наладились, Василевский тоже был очень хорош», – считает Уикс.
По мнению Уикса, другими претендентами на приз являются Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Туукка Раск («Бостон») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»). Он отметил и заслуги Якоба Маркстрёма из «Ванкувера».
- 28 июня 2020
-
14:48
-
14:34
-
14:25
-
13:56
-
13:27
-
13:20
-
12:59
-
12:31
-
12:10
-
11:46
-
11:20
-
10:54
-
10:30
-
10:02
-
09:45
-
09:26
-
09:10
-
07:19
-
00:47
- 27 июня 2020
-
23:53
-
23:44
-
22:56
-
22:38
-
22:02
-
21:42
-
20:59
-
20:42
-
19:55
-
19:42
-
18:54
-
18:23
-
17:53
-
16:42
-
16:00
-
15:25