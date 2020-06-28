Кевин Уикс: Василевский должен быть номинирован на «Везину» в третий раз подряд

Бывший вратарь клубов НХЛ, эксперт официального сайта НХЛ Кевин Уикс поделился мнением о шансах голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ – «Везина Трофи».



«Василевский, который выиграл «Везину» в прошлом сезоне, должен быть номинирован в третий раз подряд. В этом сезоне у него вновь были отличные показатели. Он стал лидером НХЛ по победам, а с декабря по февраль набирал очки в 21 матче подряд. Да, «Тампа» не была столь же доминирующей командой, как в сезоне-2018/2019. Но, когда дела у «молний» наладились, Василевский тоже был очень хорош», – считает Уикс.



По мнению Уикса, другими претендентами на приз являются Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Туукка Раск («Бостон») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»). Он отметил и заслуги Якоба Маркстрёма из «Ванкувера».