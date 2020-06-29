Братья Ушенины подписали новые контракты с «Амуром»

Нападающие «Амура» Владислав и Вячеслав Ушенины подписали новые контракты с хабаровским клубом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Для братьев предстоящий сезон станет шестым в составе «Амура».



В прошедшем сезоне 28-летний Вячеслав принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету 9 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+3» и 24 минутах штрафного времени.



28-летний Владислав отыграл 62 матча в регулярном чемпионате. Он забросил 16 шайб, отдал 18 результативных передач, заработал показатель полезности «+7» и 18 штрафных минут.



По итогам регулярного чемпионата хабаровский клуб занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел попасть в плей-офф.