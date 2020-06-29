Все комментаторы на матчах плей-офф НХЛ будут работать «под картинку»

Комментаторы и аналитики будут работать дистанционно на матчах возобновлённого сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает The Score. Присутствие на аренах разрешается только специалистам, обеспечивающим теле- и радиотрансляции матчей Кубка Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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